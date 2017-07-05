Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение немецкого правительства запретить ему выступить перед соотечественниками во время саммита G20 в Гамбурге. Об этом глава государства заявил в интервью газете Die Zeit, оно опубликовано в среду, 5 июня.

«Германия совершает самоубийство (…) ФРГ должна исправить эту ошибку», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что немецкие СМИ ведут кампанию по очернению его страны и поддерживают террористов. По мнению президента, одним из примеров содействия экстремистам является отказ Берлина выдавать Анкаре подозреваемых в совершении попытки госпереворота летом 2016 года.

Источник: «Лента.ру».