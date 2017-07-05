Глава российской делегации на сирийских переговорах в Астане, специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия предложила странам СНГ рассмотреть возможность направления военных наблюдателей в Сирию для мониторинга ситуации, сообщает polit.info.

Лаврентьев рассказал, что сейчас стоит вопрос о том, военный контингент каких стран будет привлечен к миротворческой миссии в Сирии и размещен в зонах безопасности.

По словам Лаврентьева, участие российского контингента никем не ставится под вопрос, поэтому Россия обратилась к остальным странам Содружества Независимых Государств с предложением рассмотреть возможность направить своих военных наблюдателей для совместного мониторинга ситуации в Сирии.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия никому ничего не навязывает.