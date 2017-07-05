Преднамеренный обстрел гражданского населения является гнусным деянием.

Как сообщает АПА, об этом в ответ на запрос Общества Азербайджан Европа (TEAS) заявил член палаты общин парламента Великобритании, руководитель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блекмен.

«Чувство сожаление вызывает любое событие, связанное с человеческими потерями. Но преднамеренный обстрел гражданского населения – гнусное деяние. Вооруженные Силы Армении должны остановить огонь на линии соприкосновения и создать условия для мирных переговоров», отметил Б.Блекмен.