На кладбище села Алханлы Физулинского района Азербайджана состоялись похороны гражданских лиц — Гулиевой Сахибы, 1967 года рождения, и ее двухлетней внучки Гулиевой Захры, погибших в результате обстрела села вооруженными силами Армении из минометов и станковых гранатометов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии похорон приняли участие представители общественности района, жители села. Возмущенные этим кровавым преступлением армян, они обратились к международным организациям со справедливым требованием о восстановлении справедливости, выразили уверенность в том, что враг получит возмездие за гибель их односельчан.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев выразил глубокое соболезнование близким погибших, пожелал им терпения. Он отметил, что убийство пожилой женщины и ее двухлетней внучки в результате интенсивного обстрела 4 июля гражданского населения и населенных пунктов Азербайджана из артиллерийских установок, минометов и другого крупнокалиберного оружия, ранение других жителей, разрушение и нанесение ущерба жилым объектам, принадлежащих гражданскому населению, не только противоречат соответствующим международным конвенциям, но и наглядно свидетельствуют о жестокой сущности Армении-террориста, враждебном отношении лично президента Сержа Саргсяна к азербайджанскому народу. Сохранение под прицелом армянскими вооруженными силами территорий вдоль линии фронта с компактным проживанием мирного азербайджанского населения доказывает, что цель периодически совершаемых кровавых преступлений заключается в убийстве мирных жителей, создании у местного населения психологического напряжения. Однако враг не достигнет своей цели. Население прифронтовых сел полагается на нашу армию, главу государства и уверено в скорейшей победе над врагом.

Родственник погибших Матлаб Гулиев отметил, что враг стремится запугать жителей села. Однако этого не произойдет. «Несмотря на провокации врага, гибель людей, мы не покинем родное село. Наша армия доблестно охраняет наши земли, а наш народ стойко стоит за нашей армией. У всех нас одна цель – освободить наши земли от оккупантов», — сказал он.

Потерявший в результате вражеского обстрела мать и двухлетнего ребенка Эльнур Гулиев поделился своим горем: «Очень тяжело. Сегодня с болью в сердце предал земле мать и маленькую дочь. Но враг должен знать, что ему не избежать возмездия. В любой момент готов по приказу Верховного Главнокомандующего взять в руки оружие, чтобы отомстить за наших шехидов».

Житель села Алханлы Наиб Алиев сказал: «Это зверство армянских вооруженных формирований еще больше увеличивает нашу ненависть к врагу, наш гнев. Пусть враг знает, что кровь наших шехидов будет отмщена. Под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего мы в скором времени отомстим за наших шехидов, освободим земли, находящиеся под оккупацией».