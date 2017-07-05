Вопрос о гибели местных жителей Гулиевой Сахибы и Гулиевой Захры в результате диверсии и обстрела вооруженными силами Армении села Алыханлы Физулинского района поднят на 49-й сессии Генассамблеи Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Стамбуле.

Как сообщает Report, в своем выступлении руководитель азербайджанской делегации в ПА ОЧЭС Эльдар Гулиев довел до внимания присутствующих сообщение министерства обороны Азербайджана:

«4-го июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алыханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована. В связи с инцидентом соответствующие международные структуры были проинформированы. Министерство обороны заявляет, что вся ответственность за кровавую провокацию целиком и полностью ложится на военно-политическое руководство Армении».

Э.Гулиев отметил, что ряд международных организаций выступили с заявлениями, осуждающими данную провокацию.

Представив членам ПА ОЧЭС фотографию убитой Захры Гулиевой, руководитель азербайджанской делегации подчеркнул, что мирные жители в очередной раз подверглись обстрелу со стороны армянских военнослужащих.

«Как мирная страна, Азербайджан категорически осуждает подобные провокации», — заявил Э.Гулиев.