В Мьянме буддисты забили кирпичами мусульманина-рохинджа. Об этом сообщает в среду, 5 июля, Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Инцидент произошел в городе Ситуэ в штате Ракхайн. Группа беженцев-рохинджа, проживающих в лагере для перемещенных лиц на окраине, решила выйти в город за покупками. Их сопровождал молодой безоружный полицейский.

Мусульмане попытались купить лодку, но повздорили с продавцом из-за цены. Разгоревшийся спор привлек внимание прохожих-буддистов, которые приняли сторону продавца и начали забрасывать рохинджа кирпичами. В результате погиб 55-летний Мунир Ахмад, другие мусульмане получили травмы. Полицейский не пострадал: его не тронули, так как он был этническим бирманцем.