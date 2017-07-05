Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с артиллерийским обстрелом со стороны армян мирного населения в селе Алханлы Физулинского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, в заявлении говорится, что этой провокацией Армения в очередной раз совершила преступные действия, направленные на нарушение переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем: «С момента начала конфликта при посредничестве Русской православной церкви неоднократно были проведены миротворческие встречи религиозных лидеров Азербайджана и Армении. Мы призываем религиозного лидера армянского народа занять решительную позицию в связи с убийством мирных граждан – женщины и полуторогодовалого ребенка в соответствии с духом совместных деклараций, которые мы подписали по итогам этих встреч. Это наш долг перед Создателем и нашими народами. Все небесные религии оценивают убийство мирных и невинных людей как самое тяжкое преступление. Мы призываем международное сообщество занять решительную позицию в связи с убийством мирных граждан, резко осудить насилие и провокацию. Надеемся, что позиции влиятельных религиозных лидеров мира послужат недопущению подобных случаев в будущем, установлению справедливого мира».

Отметим, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.