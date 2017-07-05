На первом этапе в новый поселок, заложенный по Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, переселены 4 семьи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 5 июля с участием членов комиссии, созданной в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с переселением в родные очаги вынужденных переселенцев из Джоджуг Марджанлы, а также представителей Исполнительной власти Джебраильского района были отправлены 4 семьи вынужденных переселенцев, размещенные во дворе управления водного хозяйства в поселке Баладжары и в одном из сел Бинагадинского района.

Первый заместитель главы Исполнительной власти Джебраильского района Ариф Фарзалиев в интервью журналистам сказал, что Джоджуг Марджанлы еще в 1994 году был освобожден от оккупации в результате успешной Горадизской операции. Однако высота Лялятепе оставалась под контролем врага и поэтому жить в селе было невозможно. Освобождение в апрельских боях 2016 года высоты Лялятепе устранило эту угрозу. Сразу после этого Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о восстановлении села Джоджуг Марджанлы. В первую очередь были построены 50 квартир и здание школы на 100 мест, создана соответствующая инфраструктура.

«С сегодняшнего дня дан старт возвращению в Джоджуг Марджанлы. В первую очередь переселяются 4 семьи. А в целом, в Джоджуг Марджанлы будут переселены 50 семей, 25 – из Баку, 25 – из других районов. Жители создадут там свои хозяйства, будут заниматься сельским хозяйством. В новом поселке созданы все условия для этого. Как известно, построенные в Джоджуг Марджанлы дома распределены среди вынужденных переселенцев, которые будут там жить, путем жеребьевки, работы по переселению должны заыершиться до конца текущей недели», — сказал Ариф Фарзалиев.

Было сообщено, что согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева в селе Джоджуг Марджанлы будут построены дополнительно 100 домов, детский сад, медицинский пункт, другие необходимые социальные и инфраструктурные объекты. С этой целью Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев. из Резервного фонда Президента выделено 9 миллионов манатов

Шахин Гусейнов, ставший с малых лет вынужденным переселенцем из Джоджуг Марджанлы вместе со своими родителями, возвращающийся сегодня в родное село, поделившись своей радостью, сказал: «Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наша армия в апреле прошлого года освободила от врага часть земель и у нас появилась возможность вернуться на земли своих предков. Я выражаю благодарность главе государства за новый поселок, заложенный в Джоджуг Марджанлы, созданные там условия. Мы с 1993 года разместились в поселке Баладжары. Наша семья состоит из 5 человек. В Джоджуг Марджанлы у нас уже есть трехкомнатная квартира. Я хочу создать в селе свое хозяйство, заниматься земледелием, животноводством. Да настанет тот день, когда будут освобождены от оккупации другие наши земли и все вынужденные переселенцы вернутся в родные очаги».

На лицах братьев Нурлана и Гусейна, помогающих своим родителям собрать вещи в машину, также царила радость. Старший брат Нурлан сказал, что с удовольствием уезжает в родное село: «Знаю, что в наше село переедут и другие дети, у меня будут новые друзья. Мы вместе будем идти в школу, играть в футбол. А когда вырасту, стану солдатом и буду защищать наши земли». Нурлан, словно, произнес желание всех детей вынужденных переселенцев. Его родители в результате агрессорской политики врага были изгнаны с родных очагов, а он сам родился в Баку и до сих пор не видел родного села.

Молодой водитель грузовика Анар Салманов вынужденный переселенец. Он также разделяет радость семьи Гусейновых и с нетерпением ждет того дня, когда вернется в родной Лачин: «Может это и случайность, что я стал водителем первого каравана вынужденных переселенцев, который заложил начало возвращения в Карабах. Я безмерно счастлив, что участвую в этом возвращении. Радость этих семей – наша радость. Верю, что в скором времени мы тоже вернемся в родной Лачин».

Грузовики, выделенные Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, уже были готовы тронуться в путь. Семья Гусейновых попрощалась с соседями, сев в автомобили, направилась в Джоджуг Марджанлы.