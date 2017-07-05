Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова направила международным организациям обращение в связи с убийством вооруженными силами Армении мирных жителей в селе Алханлы Физулинского района и обстрелом гражданских объектов.

«Четвертого июля ВС Армении в очередной раз целенаправленно обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района, в котором проживает мирное азербайджанское население. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба, 1967 года рождения, и её двухлетняя внучка Гулиева Захра. Получившая тяжелое ранение Гулиева Сальминаз, 1965 года рождения, была доставлена в больницу. Кроме того, были разрушены гражданские объекты. Это очередное преступление, являющееся продолжением длящейся на протяжении 25 лет военной агрессии, этической чистки и террористических актов Армении в отношении Азербайджана, сопровождающихся гибелью тысяч невинных людей, массовым грубым нарушением прав человека, уничтожением исторических, религиозных и культурных памятников, являющихся частью мировой культуры», — говорится в обращении, текст которого приводит «Тренд».

В обращении отмечается, что в результате начатой Арменией в 1988 году и непрекращающейся на протяжении длительного времени военной агрессии была оккупирована территория Нагорного Карабаха и прилегающих к нему семи районов, тем самым было захвачено 20 процентов территории Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих домов, став беженцами и вынужденными переселенцами, их права продолжают грубо нарушаться.

«2-5 апреля прошлого года ВС Армении из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных пулеметов обстреляли многочисленные населенные пункты, расположенные в прифронтовых регионах, в которых проживает мирное азербайджанское население, школы и другие социальные объекты, а также позиции Вооруженных сил Азербайджана вдоль линии соприкосновения войск, в результате чего было убито и тяжело ранено мирное население, в том числе дети, женщины и старики. В результате этой военной агрессии были грубо нарушены положения международных документов в области прав человека, Женевских конвенций, в частности Женевской конвенций о защите гражданского населения в военное время от 12 августа 1949 года, Конвенции ООН о правах ребенка и других документов. Эти события, в очередной раз подтверждая агрессивную политику, бесчеловечные действия Армении, доказывают, что эта страна пренебрежительно относится к нормам международного права, в том числе к четырем резолюциям Совбеза ООН в связи с освобождением оккупированных азербайджанских земель, резолюции 62243 Генеральной ассамблеи ООН под названием «Положение на оккупированных территориях Азербайджана» от 14 марта 2008 года, резолюции 1416 ПАСЕ, подтверждающей оккупацию азербайджанских территорий армянскими вооруженными силами и то, что Нагорно-Карабахский регион управляется сепаратистскими силами, и рекомендации №1690. В связи с этим, еще раз обращаясь к мировому сообществу, авторитетным международным структурам и своим коллегам, я призываю не только осудить, но и предпринять решительные шаги с целью прекращения длительной армянской агрессии в отношении Азербайджана, массового, грубого нарушения прав человека», — говорится в обращении.

Омбудсмен отмечает, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к подобной жестокости, беспощадности и бесчеловечности.

«Азербайджанский народ желает восстановления нарушенных прав и жить в условиях мира. Поэтому, веря, что справедливость и мир в скором времени будут восстановлены, эти тяжкие преступления против человечности получат международную правовую оценку, преступники не останутся безнаказанными, оккупант будет наказан в соответствии с уставом ООН, я призываю международные организации, государства мира и своих коллег приложить совместные усилия и принять решительные меры для прекращения агрессии Армении, освобождения захваченных территорий Азербайджана в соответствии с международными нормами, восстановления государственных границ Азербайджана, признанных ООН и миром, и возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на родные земли», — говорится в обращении.

Обращение было направлено генсеку ООН, Совету Безопасности ООН и верховному комиссару ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Организации исламского сотрудничества, Еврокомиссии, Совету Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов, Международному бюро мира, омбудсменам различных стран мира, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям Азербайджана.