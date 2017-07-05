На 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске вице-президент Парламентской Ассамблеи (ПА)ОБСЕ, депутат Азай Гулиев подверг критике сопредседателей Минской группы.

Как сообщает АПА, в своем выступлении А. Гулиев сказал, что, хоть сопредседатели Минской группы ОБСЕ и были приглашены на ежегодную сессию, они не приняли приглашение.

«Они до сих пор не добились на переговорах какого-либо результата. Думаю, что сопредседатели Минской группы должны сотрудничать с другими институтами ОБСЕ. Наши избиратели всегда спрашивают у нас – депутатов, есть ли прогресс в этом вопросе, а также о подходе к этому вопросу сопредседателей Минской группы. Еще раз предлагаю приглашать на ежегодные сессии сопредседателей Минской группы».