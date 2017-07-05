Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России ударили крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов «Исламского государства» на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Об этом в среду, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

Удар был нанесен с дальности около одной тысячи километров. «Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — говорится в сообщении министерства.

По информации военного ведомства, в результате атаки были уничтожены три крупных склада с вооружениями и боеприпасами, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.