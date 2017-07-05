«Азербайджанское государство имеет право расследовать на уровне компетентных международных организаций шаги, предпринятые в отношении его мирных граждан. Последние шаги в отношении мирного населения Азербайджана вызывают у нас глубокое сожаление. В связи с этим мы выражаем соболезнования семьям погибших и азербайджанскому государству».

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Посол осудил военные действия в отношении мирных граждан: «Международные правила и законы осуждают нарушение гуманитарных прав. Мы верим, что подобные подстрекательские шаги армян никак не помогут процессу урегулирования конфликта политическим и мирным путями, напротив, еще больше усугубят ситуацию».

Дж.Джахангирзаде отметил, что Минская группа ОБСЕ должна принимать серьезные меры с целью недопущения случаев нарушения режима прекращения огня и предотвращения любых шагов против мирных граждан.