На днях Мэрайя Кэри пережила, как она призналась, ужасное унижение. Певица пришла в один из бутиков в Беверли-Хиллз, чтобы прикупить себе парочку-тройку новых сумочек, но не смогла расплатиться за них на кассе… Об этом сообщает 7Дней со ссылкой на сайт radaronline.com.

Отобрав для себе несколько изделий от своей любимой фирмы Louis Vuitton, Мэрайя, которая осенью прошлого года расторгала свою помолвку с миллионером Джеймсом Пакером, протянула кассиру свою кредитную карту. Но, к крайнему удивлению звезды, ей сообщили что платеж не проходит. Она заявила, что это какая-то ошибка и потребовала повторить операцию снова. Однако результат был прежним — ей сообщили, что, по всей видимости, кредит по ее карте превышен. И так как наличных у Кэри при себе не оказалось, то, покраснев от пережитого унижения как рак, она выбежала из магазина. Впрочем, через некоторое время вернулась — причем, не одна, а со своим менеджером Стэллой Булочников. Та расплатилась за покупку певицы, но это нисколько не успокоило Мэрайю. Как засвидетельствовали работники магазина, вместо благодарности, звезда устроила Стэлле сцену.

Дело в том, что Кэри, дела которой последнее время идут явно не лучшим образом, было просто необходимо найти виновницу своих неудач. Ведь Мэрайе и правда не везет — билеты на ее последние шоу раскупают крайне вяло. А намеченную серию концертов в Южной Америке пришлось и вовсе отменить – так мало билетов было распродано. К тому же, музыкальные критики ее, похоже, окончательно разлюбили. Они в один голос твердят, что «Мэрайя уже не та, что прежде…»

Так что доходы Кэрри падают, а расходы, тем временем, растут. И большая часть денег тратится не только на ее покупки, а еще и на дорогостоящие покупки для молодого бойфренда Брайна Танаки. Хотя некоторое время назад Мэрайя было решила с ним расстаться, она не выдержала и воссоединилась с Брайном.