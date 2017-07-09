Американец Джоуи Честнат (Joey Chestnut) по прозвищу Челюсти установил новый рекорд на чемпионате по поеданию хот-догов Nathan’s Annual Famous International Hot Dog Eating Contest. За десять минут он съел 72 булочки с сосиской. Видео соревнования, прошедшего в Нью-Йорке по традиции 4 июля, в День независимости США, опубликовано на YouTube-канале Conservative Outlook.

Эта победа стала уже десятой для 33-летнего мужчины, сообщает CBS News. В прошлом году на этом соревновании Честнат победил, съев 70 хот-догов.

Среди женщин победительницей в четвертый раз подряд стала 20-летняя Мики Судо (Miki Sudo), которая съела 41 хот-дог. В прошлом году ей удалось осилить на две булочки меньше.

В качестве приза победители получили по 10 тысяч долларов. Спонсором мероприятия является компания Nathan’s Famous, которой принадлежит американская сеть ресторанов, где главным блюдом является хот-дог.

Источник: «Лента.ру».