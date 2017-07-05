Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин предложил создать парламентскую платформу для дискуссий касательно урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом К. Вигенин заявил, выступая в ходе пленарной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Он подчеркнул, что подобная платформа будет создана, в случае если получит одобрение со стороны ПА ОБСЕ и сторон конфликта.

По словам спецпредставителя, вопрос нагорно-карабахского урегулирования планируется также поднять в ходе осенней пленарной сессии ПА ОБСЕ.