В Главном управлении личного состава министерства обороны Азербайджана состоялась встреча с прибывшей группой высокопоставленных офицеров запаса из Турции, сообщается на сайте Минобороны.

Заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, поприветствовав гостей от имени руководства министерства обороны, отметил, что фундамент процесса укрепления сотрудничества между двумя народами был заложен нашим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и сегодня он успешно продолжается президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

На мероприятии была подчеркнута важность регулярного проведения таких встреч с точки зрения обмена передовым опытом, а также воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Также состоялся обмен мнениями и были широко обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Выступивший от имени гостей председатель Организации офицеров запаса Турции корпусный генерал Эрдоган Каракуш, выразив признательность руководству министерства обороны за теплый прием, отметил, что, как и всегда, и сегодня турецкий народ солидарен с Азербайджаном и готов оказать поддержку в решении всех проблем.