Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана решительно осуждает военную провокацию вооруженных сил Армении против гражданского населения села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которой были убиты 2 человека, включая малолетнюю девочку.

Как сообщили Report в организации, в заявлении, распространенном от имени руководителя организации Жана-Франсуа Манселя, говорится, что Ассоциация соболезнует семьям погибших и раненых в результате обстрела.

«Прямые и умышленные нападения армян на гражданское население и инфраструктуру представляют собой серьезное нарушение норм международного права и прав человека, в частности Женевских конвенций 1949 года и Конвенции о правах ребенка. Ассоциация сожалеет, что решение конфликта затягивается, а продолжающийся статус-кво может привести лишь к трагическим последствиям», — говорится в заявлении.

Ассоциация призывает заинтересованные государства оперативно реагировать на инцидент и уважать принятые четыре резолюции Совета Безопасности ООН по карабахскому конфликту.