Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает любое применение силы и считает, что любые споры должны решаться мирными средствами.

Об этом сказали Trend в организации, комментируя военную провокацию Армении.

«ОИС осуждает обстрел азербайджанского села в Физулинском районе вооруженными силами Армении, который привел к гибели невинных гражданских лиц», — говорится в комментарии организации Trend.

Генеральный секретариат ОИC вновь заявляет о своей давней позиции в отношении агрессии Армении против Азербайджанской Республики и считает, что решение этой проблемы — это немедленное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вывод всех армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий.

ОИС продолжает поддерживать мирное урегулирование конфликта и считает, что необходимо предпринять все усилия для предотвращения обострения ситуации, говорится в комментарии.