Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев прокомментировал «Москва-Баку» ситуацию на линии фронта ВС Азербайджана и Армении. Напомним, что минувшим вечером в результате обстрела ВС Армении азербайджанского села Алханлы погибла двухлетняя девочка и ее бабушка, еще одна женщина госпитализирована с ранением.

«События минувшего вечера на линии фронта между ВС Азербайджана и Армении, в результате которых погибли трое мирных жителей, в том числе малолетний ребенок, показывают то, что нагорно-ккарабахский конфликт на сегодняшний момент только разгорается, и жертвы среди мирного населения – это свидетельство того, что конфликт в очередной раз перешел в более опасную стадию. Мы все-таки прекрасно понимаем то, что происходит – это своего рода война, хотя и не объявленная, и которая продолжается. И погибшие накануне – ее жертвы. До активной работы посреднической группы она завершена не будет».

По словам Исаева, произошедшее может стать тем самым огнем в «пороховой бочке» конфликта, который окончательно подорвет ситуацию и привести к полномасштабным боевым действиям, не меньшим по своей серьезности, чем события апреля 2016 года.

«Причина же происходящего заключается в том, что реальные международные посредники по нагорно-карабахскому урегулированию, а это Россия и США, сегодня не акцентируют внимание на разрешение конфликта. При этом сами стороны конфликта – Азербайджан и Армения, и прежде всего Ереван, имеют мандат на милитаристскую политику. В Армении этот аспект связан с итогами выборов в парламент страны – все мы помним, с насколько жесткими милитаристскими заявлениями выступал в ходе предвыборной кампании Серж Саргсян».

Эксперт считает, что до того момента, пока США, а возможно и Франция, (поскольку Эммануэль Макрон занял активную позицию во внешней политике, отмечает Исаев) не вовлекутся в процесс урегулирования, ситуация может быть доведена до полномасштабной войны, которая имеет риск сдетонировать на близлежащие регионы – имеется ввиду Ближний Восток и Среднюю Азию.

По мнению Исаева, международному сообществу сейчас не до нагорно-карабахского конфликта. «Международное сообщество сегодня занято настройками глобальной политической системы. Карабахский конфликт не стоит первым в очереди ни у США, ни у Франции, ни у России, кто бы какие заявления ни делал, а значит, никаких реальных дипломатических усилий по факту предприниматься не будет. Россия пока не проявляет достаточной политической воли для урегулирования конфликта, хотя, как мы видели, делала это в прошлом году. У США есть куда более проблемные точки на карте. Это КНДР и формирование коалиции против северокорейского режима, это завершение активности на Ближнем Востоке. Это проблемы на своем континенте – например, Мексика.

Международное сообщество «дойдет» до решения нагорно-карабахского конфликта, когда эта проблема действительно станет для них острой, сейчас же она таковой не является. А это возможно в двух случаях – либо когда до конфликта просто дойдут руки, либо в случае полномасштабного военного конфликта, после которого странам придется включиться в его разрешение, хотят они этого или нет».

При этом эксперт отметил, что нагорно-карабахский конфликт уже на протяжении более чем 25 лет является пороховой бочкой, но несмотря на этого, его так никто серьезно и не стал решать. «Для Азербайджана, Армении, России это все происходит на своей собственной территории или предельно близко. А для мировых игроков это всего лишь одна из проблемных точек. Пока она не переходит в горячую фазу, ею и не занимаются».