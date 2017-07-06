В Хабаровске в микрорайоне Большой аэродром двое неизвестных накануне поздним вечером напали на приезжего из Азербайджана. Преступники подкараулили мужчину около его дома. Они несколько раз ударили иностранца битой по голове, а потом пырнули его ножом, сообщает портал «Губерния».

Врачи увезли раненого в больницу в практически бессознательном состоянии. Новые сведения появились только утром. Пострадавший рассказал оперативникам, что напали на него, когда он возвращался домой. Мужчина припарковал машину у дома и подошел к подъезду. Сзади на него накинулся человек, вооруженный чем-то вроде биты. Следом подоспел и второй злоумышленник – с ножом. Преступники ничего не требовали, ценных вещей не искали. По словам пострадавшего, сообщники были неславянской внешности, их лица частично скрывали черные повязки.

По следу налетчиков пустили ищейку, однако пес ничем не смог помочь следственной группе: около раненого в первые минуты после нападения толпилось слишком много людей, которые затоптали следы. Мотивы покушения выясняются. Потерпевший заявил, что у него нет врагов, способных на вооруженное нападение.