Государственная администрация гражданской авиации (ГАГА) Азербайджана планирует подписать «Договор о едином авиационном пространстве между странами Европейского Союза и Азербайджаном».

Информацию об этом распространила пресс-служба ГАГА.

4-5 июля в Брюсселе (Бельгия) прошел второй этап переговоров о «Договоре о едином авиационном пространстве между странами Европейского Союза и Азербайджаном».

С азербайджанской стороны в переговорах принимала участие делегация во главе с директором Государственной Администрации Гражданской Авиации Арифом Мамедовым. В состав делегации вошли сотрудники Государственной Администрации Гражданской Авиации и Посольства Азербайджана в Бельгии, а также представители Министерства Иностранных Дел и Министерства Юстиции Азербайджана.

В ходе конструктивных переговоров обе стороны выразили готовность подписать соответствующие договоры. Были обсуждены замечания и предложения азербайджанской стороны, а также внесена ясность в ряд неясных вопросов. По результатам встречи был подписан протокол.

Было принято решение о проведении третьего этапа переговоров в Баку. До того времени Европейскому Союзу и его странам-членам будут оперативно предоставлены отзывы других министерств и комитетов Азербайджана. Ожидается, что на встрече в Баку будет подготовлен финальный вариант договора.

Начало переговоров по проекту «Договора о едином авиационном пространстве» также важен с точки зрения перспективы заключения нового договора «О сотрудничестве и партнерстве» между Азербайджаном и Евросоюзом, отметил на встрече Ариф Мамедов.

По его словам, встреча внесет особый вклад в диалог между Азербайджаном и Европой.

Ариф Мамедов также подчеркнул, что Азербайджан обладает положительным опытом в сфере сотрудничества в области гражданской авиации.