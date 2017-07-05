Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик побывал на линии соприкосновения войск в направлении села Алханлы Физулинского района.

Как сообщил АПА территориальный представитель села Алханлы Ильхам Исрафилов, во время похорон жителей села Сахибы Гулиевой (1967 г.р.) и ее внучки Захры Гулиевой (2015 г.р.), погибших 4 июля в результате открытого со стороны армянских вооруженных подразделений огня, А.Каспшик в сопровождении военных осмотрел место событий и отправился на передовую.

Затем личный представитель вернулся в село Алханлы.

А.Каспшик не встретился с жителями села.