ЮНИСЕФ обеспокоен событиями, приведшими к гибели граждан.

Как передает Тренд, об этом сказал в среду представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эвард Карвардин (Edward Carwardine).

Мы призываем, сказал Карвардин, обе стороны сделать все возможное и быть сдержаннее, чтобы защитить детей от опасности.

Как сообщило ранее минобороны Азербайджана, четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.