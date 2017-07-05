Азербайджанская молодежь проведет в четверг шествие до посольств России, США и Франции в Баку в связи с гибелью 2-летней девочки Захры Гулиевой в результате армянских обстрелов. Акция начнется у здания Bridge Plaza.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

«Многочисленные молодежные организации проведут в четверг шествие против убийства армянской стороной 2-летней Захры Гулиевой. Участники акции пройдут шествием перед зданиями посольств России, США и Франции», — сообщает пресс-служба Министерства.

Молодежь пройдет перед посольством России в 11.00, перед посольством США — в 11.20, а перед посольством Франции — в 12.00.