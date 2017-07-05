В результате наблюдавшейся вчера ночью напряженности во фронтовом регионе погибли пятеро военнослужащих Вооруженных сил Армении, еще четверо получили ранения.

Информация распространена на одной из активных страниц Армении в соцсети, сообщает Репорт.

В сообщении отмечается о доставке в Ханкендинский госпиталь пятерых погибших и четырех раненых военнослужащих, имена которых на данный момент уточняются.

«С какой целью командование министерства обороны Армении вместе с режимом скрывают правду от народа? После наблюдавшейся на фронте напряженности, как и всегда, сообщили об отсутствии потерь. Так делали и во время апрельских боев. Командование армии сменилось, однако статистика потерь осталась такой же, как и прежде», — говорится в информации.