Сотни карикатуристов со всего мира приняли участие в состоявшемся в Иране конкурсе карикатур на президента США Дональда Трампа.

Победителем конкурса «Трампизм» (Trumpism) стала работа иранского художника Хади Асади. На его рисунке Трамп, одетый в пиджак из долларов, изображен со стопкой книг и горящими волосами

Много карикатур было посвящено угрозам Трампа построить на границе с Мексикой стену. Также художников волновали проблемы, связанные с нападками на СМИ и насилием по отношению к женщинам.

Всего на выставке были представлены 1614 работ художников из Ирана и еще 74 стран. Участие в конкурсе приняли и несколько художников из США и Британии.

Американец Клейтон Джонс изобразил две обложки журнала Time: на одной из них — Дональд Трамп, на другой — Адольф Гитлер. Художник обращает внимание на то что, и Трамп, и Гитлер — каждый в свое время — был назван журналом «человеком года». На рисунке Трамп, обращаясь к Гитлеру, говорит: «Это большая честь». «Да», — отвечает Гитлер.

Эмблема для конкурса «Трампизм» похожа на эмблему нацистской Германии, только с буквой «Т» вместо свастики, сообщает ВВС.

Суффикс «-изм в слове «Трампизм» — это отсылка к расизму и нацизму», — говорит организатор конкурса и директор иранского дома карикатуры Масуд Шоджей-Табатабай.

«Многие считают, что его [Трампа] высказывания очень похожи на слова Гитлера. Он плохо относится к СМИ и беженцам», — поясняет организатор.

Image caption В конкурсе приняли участие более 1600 художников из разных стран мира

Image caption Художники не оставили без внимания и супругу Трампа — Меланию

Организаторы мероприятия ранее проводили аналогичные конкурсы по другим темам, одна из них была посвящена экстремистской группировке «Исламское государство» (запрещена в России, Британии и ряде других стран).

В прошлом году иранский дом карикатуры провел конкурс на тему Холокоста, что вызвало резкую критику со стороны Израиля. Как пояснили организаторы, их задумка заключалась в том, чтобы обратить внимание на двойные стандарты Запада в отошении свободы слова, а не в том, чтобы поставить под сомнение реальность Холокоста.