На 95-м семинаре Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО«Rose Roth», проходящем в столице Украины Киеве, был поднят вопрос гибели пожилой женщины и маленького ребенка в результате артобстрела ВС Армении мирного населения Физулинского района.

Участвовавшая на заседании член делегации Азербайджана в ПА НАТО, депутат Малахат Ибрагимгызы сообщила АПА, что на заседании семинара, который длится 3 дня, был поднят вопрос в связи с этим событием, представлены фотографии погибших в результате артобстрела Сахибы Гулиевой и ее внучки, 2-летней Захры Гулиевой.

Выступившая на заседании М. Ибрагимгызы представила подготовленное азербайджанской делегацией заявление в связи с произошедшим событием. Она сказала, что, хоть азербайджанское государство отдает предпочтение дипломатическому пути решения нагорно-карабахского конфликта, нарушение ВС Армении режима прекращения огня, совершение преступления против человечности говорит о том, что Армения остается приверженной оккупационной политике в этом вопросе: «В каких правилах ведения войны имеет место убийство артобстрелом 2-летнего невинного ребенка? Суть совершенных нынешним президентом Сержем Саркисяном 26 февраля 1992 года в Ходжалы геноцида повторилась вчера ночью в Физулинском районе. Эти факты носят уже традиционный характер со стороны ВС Армении против Азербайджана. До каких пор мир будет молчать об этом?».

Затем депутат показала фотографии ребенка, убитого минувшей ночью в селе Алханлы Физулинского района. Данное событие вызвало гнев и осуждение представителей стран-участниц семинара. От имени армянской делегации депутат Корюн Нагапетян потребовал прекратить обсуждать на заседании этот вопрос и не показывать фотографии. Между делегациями возник спор. Председательствующий на заседании вице-президент ПА НАТО Осман Ашкын Бак сделал предупреждение армянской делегации.

Отметим, на семинаре Азербайджан представляют депутаты М.Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и сотрудник международного отдела Милли Меджлиса Рагим Ахундов.