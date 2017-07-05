«Вчера в направлении села Алханлы был нарушен режим прекращения огня. Используя минометы 82 и 120 мм., а также гранатометы огню были подвергнуты позиции наших Вооруженных сил и населенные пункты. В результате этой провокации 2 человека погибли, один был ранен. Раненная женщина была доставлена в больницу, но ее удалось спасти. В настоящий момент никакой угрозы ее жизни нет. Впоследствии ответным огнем огневые позиции врага были подавлены».

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджан Вагиф Даргяхлы, информирует АПА.

В.Даргяхлы заявил, что враг скрывает свои потери.

«Скоро они будут вынуждены сообщить об этом. Армения, не теряя времени, распространила лживую информацию, обманывая таким образом международное сообщество. Она заявила о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана используют мирное население в качестве щита. Мы категорически опровергаем это. Заявляем, что Армения как всегда подвергла обстрелу мирных граждан. В Алханлы нет ни штаба, ни огневых позиций. В другой распространенной ими информации говорится, что якобы Азербайджан воспользовался принадлежащими США реактивными системами. Но это также явная ложь. Мы категорически опровергаем эту информацию. Производителем отмеченной армянами системы залпового огня является Турция, а не США. Враг любыми путями дезинформирует международное сообщество, распространяя ложь. Вчера это оружие вообще не было использовано. Вчерашнее событие еще раз показало, что проведенные Азербайджаном в апреле прошлого года операции были ответными мерами».