Я часто думаю о том, что любое поле сражений обязательно должно покрыться алыми маками – кровавыми ранами земли, оплакивающей гибель наших солдат. Это их кровь, это кровь погибших невинных мирных жителей, которые возвращаются в жизнь в виде алых цветов в своем родном краю… Им суждено стать страшным напоминанием об ужасах войны, через которые вот уже который год проходят наши сограждане. Кто-то проходит, а кто-то остается, чтобы возродиться алым маком, навеки оставшись в памяти тех, кто любит, кто помнит…. Кто никогда не забудет.

Точно такие же цветы очень скоро покроют свежий могильный холмик на древнем кладбище Алханлы. Мне сложно представить, какой он, этот холмик, но сердце разрывается от боли только при одной мысли о его размерах. Крошке Зохре было 2 года. Всего лишь два…. Говорят, что нет на свете зрелища более ужасного, чем мертвый ребенок. Но убитый ребенок – еще хуже. Зверски убитый, с прострелянной маленькой головкой, залитый кровью – вот что такое настоящий ад! И мы, граждане Азербайджана, несем этот ад в сердце своем со времен Ходжалинского геноцида, когда весь мир содрогнулся при виде фотографий убитых, изувеченных детей.

Это невозможно понять разумом. Это никогда не принять сердцем. Остается только ждать момента, когда мы наконец-то получим возможность жестоко отомстить нелюдям, убивающим ни в чем не повинных стариков и детей на чужой территории.

И когда этот час наступит, вести нас будет именно ненависть. СВЯЩЕННАЯ НЕНАВИСТЬ. Иначе алые маки на могиле 2-летней Зохры будут напрасными…

Яна Мадатова