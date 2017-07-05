Азербайджан довел свою позицию до российской стороны по заявлению МИД РФ о ситуации со въездом граждан России с армянскими фамилиями в Азербайджан.

Как передает Тренд, об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в среду журналистам в Баку.

По словам Гаджиева, между сторонами подписано соглашение о безвизовом режиме. В сообщении, переданном сегодня МИД РФ, указано, что двадцать процентов территорий Азербайджана оккупированы, и была проведена этническая чистка.

Как отметил Гаджиев, некоторые лица проводят подстрекательскую деятельность на этнической почве, и ввиду этого Азербайджан ввел некоторые ограничения для посещения страны.

«Надеемся, что с решением нагорно-карабахского конфликта такие ограничения буду сняты, и граждане смогут свободно передвигаться», — сказал он.