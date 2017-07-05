Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проинформировал спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и сопредседателей МГ ОБСЕ об обстреле села Алханлы в Физулинском районе. Об этом сообщил на брифинге журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с инцидентом представителями Каспшика ведeтся расследование с обоих сторон.

«Мы рассматриваем заявление ОБСЕ как первичное. Сотрудники офиса Каспшика находятся на месте для расследования вопроса. Армянские военные знали к каким последствиям может привести обстрел минометами и крупнокалиберным вооружением населенного пункта. Это было сделано намеренно. Мы ожидаем нового заявления от ОБСЕ», — заявил Х. Гаджиев (все цитаты по «Репорт»).

Посольствам Азербайджана в зарубежных странах и международных организациях дана инструкция донести позицию нашей страны. Мы ожидаем позиции международных организаций.

Руководитель пресс-службы МИД подчеркнул, что Азербайджан является сторонником решения конфликтов путем субстантивных переговоров.

«Армяне пытаются путем перестрелок создать напряженность ситуации», — отметил Гаджиев.