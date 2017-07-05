6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть временами порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25°, днем 30-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 22-23°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 23-24°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью в некоторых северных и западных районах будут грозы, возможны дожди, град. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 33-37°, в горах ночью 17-22°, днем 24-29° тепла.