4 июля 2017 года в зоне Карабахского конфликта зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Это явилось основанием для подготовки ответного удара справедливого возмездия азербайджанских вооруженных сил по позициям армянских сепаратистов. Стороны конфликта начали военные приготовления к крупномасштабной войне в регионе. Следует отметить, что незадолго до инцидента вблизи села Ашагы Вейсалли Физулинского района Азербайджана в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоялся мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Однако условие мирного урегулирования было грубо нарушено со стороны официального Еревана. Так, 4 июля 2017 года ВС Армении, находящиеся на оккупированной азербайджанской территории Нагорного Карабаха, подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алиханов Физулинского района. В результате данных провокационных действий были убиты местные жители Сахиба и Зухра Гулиевы.

Примечательно, что последней жертве армянских вооруженных формирований было на момент смерти всего лишь два года. Факт трагедии явился поводом для выражения официальной ноты протеста армянской стороне от лица Министерства обороны Азербайджанской республики и начала приготовлений к крупномасштабным военным действиям. Как отмечают эксперты, Карабах готовится к войне. Эскалация Нагорно-Карабахского конфликта может произойти в самое ближайшее время по вине режима Сержа Саргсяна.