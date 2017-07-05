МИД Турции решительно осудил обстрел армянскими вооруженными силами села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В заявлении МИД говорится, что около 20:40 четвертого июля армянские подразделения обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана из 82- и 120-миллиметровых минометов и гранатометов. В результате этой провокации погибли жители села — 50-летняя Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы и двухлетняя Гулиева Захра Эльнур гызы.

«Решительно осуждаем вероломные действия ВС Армении. Выражаем соболезнования семьям погибших и всему братскому народу Азербайджана. Надеемся на скорейшее выздоровление раненых», — говорится в заявлении.

«Эта подлая акция вновь продемонстрировала, что Армения, продолжая оккупировать пятую часть территории Азербайджана, предпринимает провокации на линии соприкосновения войск. Армянская сторона использует для этого тяжелое вооружение и в нарушение норм международного права делает своей целью мирное население, в том числе женщин и детей», — говорится в заявлении, информирует «Анадолу».

В документе подчеркивается, что Армения продолжает проводить преднамеренную систематическую политику насилия, что является самой большой преградой на пути мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Международное сообщество должно осознать этот факт и усилить давление на Ереван с целью вывода войск с оккупированных земель Азербайджана. Турция в качестве члена МГ ОБСЕ продолжит поддерживать шаги по достижению справедливого и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта с учетом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», — отмечается в заявлении.