Пограничники вновь пресекли попытку нарушения госграницы Азербайджана и ввоза в страну крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, 5 июля около 01:00 на территории пограничной заставы в селе Бейханлы Джалилабадского района наряд пограничников обнаружил нарушителя государственной границы.

Нарушитель не повиновался приказу «Стой!» сотрудников Госпогранслужбы и, не обратив внимания на предупредительный огонь, попытался бежать.

Так как было темно, и данная территория имеет сложный рельеф пограничный наряд в соответствии с законом «О государственной границе» был вынужден применить оружие. В результате нарушитель был ранен. Несмотря на оказание ему первой помощи, он умер.

Во время обыска у нарушителя были обнаружены прибор ночного видения, 8 кг 800 гр. наркотических средств в двух упаковках.

Для выяснения личности нарушителя границы по факту продолжаются оперативно-следственные меры.