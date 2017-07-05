Для посредников в любом международном конфликте ошибочно утверждать, что нет военного решения военно-политического спора, сказал Trend в среду экс-посол США в Азербайджане и экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза, комментируя последнее обострение на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха.

«Определенные военные факторы играют ключевую роль в формировании политических факторов, которые в конечном итоге должны быть согласованы для решения такого конфликта и должны всегда учитываться посредниками. В дипломатии военная сила и политический диалог часто неразрывно связаны. Как говорил великий прусский стратег фон Клаузевиц, «война – есть продолжение политики другими средствами», — сказал Брайза.

По его словам, как это обычно бывает при обострении ситуации вдоль линии соприкосновения войск, трудно определить, кто именно спровоцировал стрельбу и кто выстрелил первым.

«К сожалению, заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ не проливает свет на ситуацию и звучит как типичное, обычное осуждение насилия, которое может применяться к любому конфликту в любой точке мира при международном посредничестве», — сказал Брайза.