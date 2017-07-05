«Действия армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе можно расценивать только как откровенно провокационные».

Об этом АПА заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, комментируя обстрел армянской армией села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли два мирных жителя, в числе которых один ребенок.

Д.Савельев отметил, что в преддверии встречи G-20 такие действия карабахских сепаратистов можно расценивать только как откровенно провокационные: «Ценой этой провокации стали жизни невинных мирных граждан, в том числе ребенка. Этот факт должен получить соответствующую оценку международного сообщества, которое должно приложить больше усилий для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Нормы международного права должны начать работать, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена в самые кратчайшие сроки».