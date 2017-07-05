В селе Алханлы Физулинского района проходит церемония прощания с Сахибой Аллахвердиевой 1967 года рождения и Захрой Гулиевой 2015 года рождения, погибших вчера вечером в результате провокации армян.
В селе Алханлы Физулинского района проходит церемония прощания с Сахибой Аллахвердиевой 1967 года рождения и Захрой Гулиевой 2015 года рождения, погибших вчера вечером в результате провокации армян.
Дата: 2017/07/05 12:30
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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