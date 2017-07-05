Россия требует прекращения дискриминации прибывающих в Азербайджан граждан РФ с армянскими фамилиями, сообщает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что прибывающие в Азербайджан российские граждане действительно дискриминируются по этническому принципу», — указали в МИД РФ в связи с сообщениями о ряде подобных случаев.

«Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами, — сказали в российском дипведомстве. — Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации».

Как отметили в МИД РФ, с начала текущего года 25 гражданам РФ было отказано во въезде в Азербайджан. Их задерживали на несколько часов, в ряде случаев без еды, воды и медпомощи, а затем высылали за собственный счет. В качестве основания при этом назывались их армянские фамилии, но были и случаи, «когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков».

В МИД РФ указали, что неоднократно, в том числе в официальных нотных обращениях, требовали прекращения этой практики, но не получили внятного и удовлетворительного ответа. «В ответной ноте азербайджанского МИД говорится, что «для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц», — отметили в министерстве.