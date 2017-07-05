«Убийством мирного населения Армения показала, что не заинтересована в решении карабахской проблемы. Страна-оккупант грубо нарушает нормы международного права. Есть принятые в мире правила. Вести войну против мирного населения считается преступлением».

Об этом Report заявил член политического совета правящей партии Ени Азербайджан, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбы с коррупцией Айдын Мирзазаде.

Комментируя провокацию Армении на фронте, он отметил, что обстрелами жилых пунктов Азербайджана, убийством мирных жителей Армения проявляет свою несдержанную политику: «Азербайджан уже не тот, что в 1990-е годы. У страны имеется опытная регулярная армия. Военнослужащие имеют большую военную подготовку. Военный потенциал Азербайджана позволяет ответить Армении в 10 раз больше. Пусть Армения ждет ответа. Азербайджанское государство обязанностью номер один считает сохранение безопасности граждан. Словно мало того, что противник держит наши земли под оккупацией, еще считает за честь убивать наших граждан. Армения получит за предпринятые шаги. Страна-оккупант должна почувствовать к чему приведет проводимая ею политика».

А.Мирзазаде выделил, что в том, что ситуация дошла до такой степени, есть ответственность и сопредседателей Минской группы ОБСЕ: «Одинаковое отношение к обеим сторонам при оценке проблемы, не называние оккупанта своим именем ведет к тому, что Армения наглеет, действует в обстановке безнаказанности. Азербайджан повысит боевую готовность на линии фронта, провокации Армении будут прекращены. Международная общественность проинформирована о ситуации. У международных организаций попросят прокомментировать этот вопрос».

Отметим, что 4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.