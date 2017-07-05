СМИ опубликовали фотографию убитой накануне армянскими варварами 2-летней девочки – Гулиевой Захры Эльнур гызы.

Фотографии предоставлены из учреждения судебно-медицинской экспертизы Физулинского района.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Гражданским объектам был нанесен ущерб.

Фото не рекомендуется смотреть людям со слабой психикой и детям!

Источник фото: «»Хаккын».