Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформированы об инциденте 4 июля в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, приведшего к жертвахм, в том числе среди гражданских лиц, сказано в экстренном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Посредники призывают стороны прекратить военные действия. По их словам, насилие только порождает дальнейшее насилие: «Единственный ответственный и гуманный способ разрешения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись к столу переговоров».

Сопредседатели также выразили свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, 4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.