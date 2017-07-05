Бакинское транспортное агентство выявило несоответствие нормам в Баку 398 пешеходных переходов.

На регулируемых светофорами 274 перекрестках нанесены нерегулируемые «зебры». В 12-ти пунктах хоть и имеется дорожная разметка, но не установлен соответствующий дорожный знак. В 12-ти пунктах пешеходные переходы размещены в местах остановки. В 18 пунктах имеются знаки пешеходных переходов, однако нет дорожной разметки. В 67 пунктах не соблюдена дистанция, переходы размещены слишком близко друг к другу. На 5 перекрестках не соблюден угол зрения, переходы нанесены сразу же на повороте.

Бакинское транспортное агентство начало работы по устранению серьезных недочетов. Агентство призывает граждан к сотрудничеству и просит сообщать о неправильно расположенных или неправильно обозначенных пешеходных переходах на горячую линию 141.