Согласно данным опроса Левада-центра, более половины жителей России (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы государства после предстоящих в 2018 году президентских выборов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что 18% россиян хотели бы видеть на посту президента другого человека. В свою очередь 16% опрошенных затруднились ответить.

При этом 42% респондентов, вне зависимости от того, кто будет избран на пост президента страны, хотели бы, чтобы новый глава государства проводил во внутренней политике «такую же, как сейчас» линию, а 34% участников опроса — «более жесткую, чем сейчас». Однако 12% выступили за «более либеральную, чем сейчас» внутреннюю политику. 11% россиян затруднились ответить на этот вопрос.

Предыдущий опрос показал, что деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 81% граждан.