На юге Италии проходит масштабная операция против организованной преступности.

Уже задержаны 116 членов мафиозных структур из 24 мафиозных кланов, в том числе Ндрангеты и Коза Ностры, сообщает издание La Republica.

Представители криминальных группировок подозреваются в причастности к преступному объединению, фактах вымогательства, мошенничества, незаконного владения оружием и других правонарушениях. В операции задействованы более тысячи правоохранителей.

В провинции Апулия задержаны 27 человек. Среди них оказались мэры двух городов — мэр Аветраны (провинция Апулия) Антонио Мина и мэр Эркье Джузеппе Маргерити (провинция Салерно). Среди мафиози есть бывшие и действующие политики и чиновники.