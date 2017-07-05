В прокуратуре Физулинского района Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с провокационными действиями Армении на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, в результате которых погибли и получили ранения гражданские лица, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 4 июля около 20:00 вооруженные силы Армении с позиций на оккупированных территориях Азербайджана подвергли обстрелу из минометов и гранатометов мирное население и гражданские объекты в селе Алханлы Физулинского района, таким образом они совершили очередную провокацию, преследующую цель умышленного убийства мирного населения и уничтожения находящегося в собственности граждан имущества.

В результате погибли жители села Алханлы Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы (1966 г.р.) и ее внучка Гулиева Захра Эльнур гызы (2016 г.р.), другая же гражданка Гулиева Селминаз Илтифат гызы (1965 г.р.) была госпитализирована с тяжелыми ранениями.

По данным фактам в прокуратуре Физулинского района возбуждено уголовное дело и ведется следствие по статьям 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью), 116.0.7 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть нападение на неохраняемые территории, населенные пункты и зоны разоружения), 116.0.8 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть нападение без военной необходимости на не являющиеся военной целью, ясно видимые и различимые религиозные, образовательные, научные, благотворительные, медицинские объекты, места расположения больных и раненых), 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, то есть нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджанской Республики.