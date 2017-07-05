Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал последние события на линии соприкосновения войск.

«Гибель ребенка – это трагедия. И сегодня долг каждого — сделать так, чтобы это не повторилось.

Собственно, есть два варианта реакции на это трагическое событие:

1.С целью обеспечения безопасности граждан Азербайджана, вооруженные силы Азербайджанской Республики наносят массированный удар по всей военной инфраструктуре вооруженных сил Республики Армения, на всех оккупированных территориях Азербайджана, с целью ее уничтожения и восстановления нашего полного военного контроля на всем протяжении армяно-азербайджанской государственной границы.

2.Обращение к мировому сообществу с целью осуждения этого акта террора и вандализма.

Реакцию сопредседателей спрогнозировать достаточно просто. Возможно даже они дадут осуждающее заявление, в котором обязательно прозвучит мысль о необходимости реализации мер по укреплению режима прекращения огня. Их комментарии, как и комментарии армянской стороны, будут о том, что «Мы ведь нам предлагали. Это Вы -Азербайджан отказываетесь от мер по укреплению режима по прекращению огня. И большая часть вины лежит на азербайджанской стороне».

Вот Вам пример сочетания активной внешней политики Армении и ее военной тактики и стратегии. Поэтому в очередной раз я хочу заявить, что в нашей политике по урегулированию конфликта, нужны срочные безотлагательные изменения.Так продолжаться дальше не может”, — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 4 июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Гражданским объектам был нанесен ущерб.