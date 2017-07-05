Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга изобразил на своём поле гигантский портрет президента России Владимира Путина. Это творение он приурочил к саммиту G20, который 7 – 8 июля пройдет в немецком Гамбурге, сообщает Associated Press.

«Портрет» получился таким большим, что рассмотреть его можно только с высоты птичьего полета, его ширина 135 метров. Для тех, кто не узнал или не заметит сходства слева надпись кириллицей: «Путин», справа – «G20 2017».

Дарио Гамбарин известен своими рисунками на полях, и президент России стал не первым мировым лидером, которого изобразил фермер.