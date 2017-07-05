Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет подтвердили, что получили официальный ответ Катара на выдвинутые ими требования.

Как передает ТАСС, совместное заявление арабских государств опубликовало в среду Саудовское агентство печати.

«Четыре арабские страны получили ответ Катара через Кувейт перед окончанием срока [ультиматума], продленного по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, — говорится в тексте. — Ответ будет дан в подходящее время».

Ранее телеканал Al Arabiyaсообщил, что официальный ответ Дохи министру иностранных дел Саудовской Аравии передал государственный министр по делам кабинета, министр информации Кувейта шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, прибывший в Джидду.

Министры иностранных дел арабских стран обсудят в среду в Каире дальнейшие шаги в отношении Катара после истечения срока выдвинутого Дохе ультиматума.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, в Дохе обвинения назвали безосновательными. Помимо политических последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, срок был продлен на двое суток.

В списке требований значатся понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Дохе, отказ от поддержки экстремистских группировок. В Катаре условия назвали невыполнимыми и нарушающими суверенитет государства, и при этом отвергли свою причастность к финансированию терроризма. Четыре арабские страны в свою очередь заявили, что перечень обсуждению не подлежит.