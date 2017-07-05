37-летний уроженец Азербайджана и его 33-летняя сожительница из Мариинского района Кемеровской области России в скором времени предстанут перед судом за похищение двух человек, унижение человеческого достоинства и использование рабского труда, передает «Комсомольская правда».

Как выяснили следователи, обвиняемые оказывали услуги по проведению ремонтно-строительных работ. Осенью 2014 года двое их работников – мужчина и женщина – лишились жилья, и «добрые» хозяева предложили временно пожить у них. Когда же весной 2015 года работники объявили о желании прекратить работу и перебраться в Мариинск, обвиняемый избил работницу руками, а затем лопатой. У работников отобрали документы, теплую одежду и заставили работать бесплатно, выдавая на неделю булку хлеба и пачку макарон. Женщина трижды пыталась сбежать, но каждый раз ее находили и возвращали, жестоко избив.

В октябре 2015 года работники вместе сбежали от хозяев и пришли к знакомой местной жительнице. Та несколько дней скрывала беглецов, однако злоумышленникам стало известно об этом, и они, избив, вернули тех в свой дом. А чтобы не дать рабам еще раз убежать, предприниматели забрали у них теплую одежду – в зимнее время года они ходили в летней обуви и без верхней одежды.

После очередной попытки побега обоих работников заставили копать в лесу ямы-могилы.

В июне 2016 года женщина вновь сбежала и обратилась в полицию.

— В рамках расследования проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых психолого-психиатрические обвиняемым, они признаны вменяемыми. Все выводы экспертов подтвердили причастность подозреваемых к преступлению, допрошено порядка 30 свидетелей, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. — Также в ходе осмотра автомобиля, на котором обвиняемые перевозили потерпевших, обнаружены орудия преступления – палки, которыми избивали потерпевших.

В настоящее время экс-рабовладельцы ожидают суда.